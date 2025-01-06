Bakan Fidan: Her türlü oyunu görecek ve bozacağız

DEAŞ'la ve türevleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. DEAŞ, emperyal güçlerin menfaatine çalışmaya yol açıyor ve herkesin yardımına koşan taşeron haline geliyor. Bu sapkın örgütle mücadelemize devam edeceğiz. Kürt kardeşlerimizin hislerini sömürerek hareket eden PKK ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Başta ABD'liler olmak üzere YPG'ye atfedilen gardiyanlık rolü ile DEAŞ'la mücadele bahanesi olarak kullanılıyor. PKK/YPG üzerinden Kürt kardeşlerimiz sömürülerek başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da müsaade etmeyeceğiz. Her türlü oyunu bozacak durumdayız."