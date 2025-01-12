Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Dışişleri’nde bayrak değişimi

Dışişleri’nde bayrak değişimi

Canberk Doğan
04:0012/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Zeki Levent Gümrükçü
Zeki Levent Gümrükçü

Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki kritik pozisyonlara yeni isimler atandı.

NATO Daimi Temsilicisi Zeki Levent Gümrükçü Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı. Öte yandan İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Ahmet Rıza Demirer, Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü’ne Tahsin Timur Söylemez, Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğü’ne Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Gülsun Erkul, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Refik Ali Onarer ve Ali Rıza Güney, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü’ne İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı’na Polat Safi, İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’ne Kenan Yılmaz ve Uluslararası Ekonomik İşleri Genel Müdürlüğü’ne Aylin Sekizkök atandı.



#Politika
#Siyaset
#Dışişleri Bakanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MasterChef'te sezonun şampiyonu belli oldu