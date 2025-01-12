Dışişleri’nde bayrak değişimi

NATO Daimi Temsilicisi Zeki Levent Gümrükçü Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı. Öte yandan İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Ahmet Rıza Demirer, Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü’ne Tahsin Timur Söylemez, Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürlüğü’ne Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Gülsun Erkul, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Refik Ali Onarer ve Ali Rıza Güney, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü’ne İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı’na Polat Safi, İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’ne Kenan Yılmaz ve Uluslararası Ekonomik İşleri Genel Müdürlüğü’ne Aylin Sekizkök atandı.