Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye: Allah'tan başka ezeli, ebedi bir varlık ve hakikat yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gürpınar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı kabul etti. Gülpınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah'tan başka ezeli, ebedi bir varlık ve hakikat yoktur" yazılı hat tablosu hediye etti.
Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Gürpınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah'tan başka ezeli, ebedi bir varlık ve hakikat yoktur" yazılı hat tablo hediye etti.
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