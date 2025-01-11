Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü bir yol yok diyerek duyurdu: Ya silahlar gömülecek ya doğrultanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da AK Parti İl Kongresi'nde konuştu.





İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şunu kimse unutmasın, AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti, hiçbir ayrım yapmadan 85 milyona hizmet üreten partidir. AK Parti, siyasi kimliğine, sandıktaki tercihine bakmadan 81 vilayetimizin hepsine adil hizmet götüren partidir." dedi.





Erdoğan, partisinin GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.





Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.





Kurulduğu günden itibaren Şanlıurfa İl Teşkilatında görev alarak ülkenin güçlenmesi, demokrasinin perçinlenmesi, milletin barış, huzur ve esenliği için ter dökmüş herkesi tebrik eden Erdoğan, "Teşkilatımızın bütün mensuplarına, 23,5 yıldır gece gündüz demeden AK Parti için, milletin ve memleketin selameti için mücadele eden bütün dava arkadaşlarıma buradan şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatımız içinde ahirete irtihal etmiş kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.





Bugün görevi devreden teşkilat mensuplarına ülke ve AK Parti adına teşekkür eden Erdoğan, yeni sorumluluk üstlenenlere de başarılar diledi.





Fetih günlerinden terörle mücadeleye kadar bütün şehitleri, Peygamberleri, velileri, alimleri, şairleri, sanatçıları minnetle, saygıyla, rahmetle anan Erdoğan, partisinin Diyarbakır kongresine katıldığını anımsatarak, Diyarbakır halkının kucak dolusu selamlarını getirdiğini söyledi.





Diyarbakır'daki kongreyi muhteşem bir atmosfer içinde gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:





"Şanlıurfa'nın da bakıyorum maşallahı var. Bugün Şanlıurfa'da çok farklı bir coşku ve heyecan gördüm. Bugün burada aydınlık geleceğine sahip çıkan bir Urfa gördüm. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Zaza'sıyla, Alevi'si, Sünni'siyle kardeşliğin şehri Urfa'da bugün dalga dalga büyüyen bir umut gördüm. Umudu büyüttüğünüz için, ezeli ve ebedi kardeşliğimize sahip çıktığınız için her birinizi yürekten tebrik ediyorum. Şehre geldiğimiz andan itibaren gösterdiği misafirperverlikten dolayı Urfa halkına şükranlarımı sunuyorum. Biz Şanlıurfa'yı biliriz, Şanlıurfa da bizi iyi bilir. Urfalı kardeşlerim bizim samimiyetimizi, hüsnü niyetimizi çok iyi bilir. Çünkü biz Urfa'yla hep gönül diliyle, samimiyetin diliyle konuştuk. Peygamberler şehri Urfa'nın hikmet ışığından istifade etmeye çalıştık. Bir defa şunu çok net söylemek durumundayım. Bizim Şanlıurfa ve Urfalı kardeşlerimle aramızda farklı bir bağ var."





"Siyaset millete hizmet etme, milletin kalbini fethetme sanatıdır"





Salondakilerin, "Dik dur eğilme Urfa seninle" sloganları üzerine Erdoğan, "Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz." dedi.





Salondaki "Filistin davası bizim kırmızı çizgimizdir." koreografisini okuyan Erdoğan, "Filistin davası bizim kırmızı çizgimizdir. Eyvallah." diye karşılık verdi.





Şanlıurfa ile aralarında muhabbetten örülü bir köprü olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:





"Çeyrek asırdır bu bağ asla kopmadı, sarsılmadı ve zayıflamadı. Buna ne Urfalı kardeşlerim ne de biz izin verdik. Bundan sonra da böyle bir şeye kesinlikle izin vermeyeceğiz. Siyaset millete hizmet etme, milletin kalbini fethetme sanatıdır. Bizde muhalefetin yaptığı gibi millete kırılma, darılma, küsme olmaz. Biz gönüller yapmaya, gönüller kazanmaya çalışan bir hareketiz. Biz milletiyle çıkar birlikteliği değil, kader birlikteliği yapan bir partiyiz. Şunu kimse unutmasın, AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti, hiçbir ayrım yapmadan 85 milyona hizmet üreten partidir. AK Parti, siyasi kimliğine, sandıktaki tercihine bakmadan 81 vilayetimizin hepsine adil hizmet götüren partidir.





Tam 22 yıldır Türkiye'nin kaptan köşkündeyiz. Siyasi mücadele açısından yarım asırdır milletimizin huzurundayız. Bu süreçte sayısız iftiraya, sayısız hakarete muhatap olduk. Okuduğumuz bir şiir sebebiyle hapse atıldığımız karanlık günler oldu. Kendi öz yurdumuzda garip hissettiğimiz, haksızlığa uğradığımız, hukuksuzluğun en nobran biçimini yaşadığımız dönemler oldu. Bir kardeşiniz olarak, içinizden biri olarak benim Urfalı vatandaşım hangi zorluklarla, engellerle karşılaştıysa biz de aynısını yaşadık."





'Çıkar değil kader birlikteliği'

Biz milletimizle kader birliği yaptık. Biz muhalefet gibi millete küsmeyiz. Bu topraklarda binlerce yıllık kardeşliğimize kast eden her türlü yaklaşımı elimizin tersiyle ittik. Her zaman birleştirici, bütünleyici, toparlayıcı güç olduk. Biz kimseyi ötekileştirmedik. CHP millete nifak tohumları saçarken biz milletimize kucaklayıcı bir duruş sergiledik. 'Özgürlüklerin hakim olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz' dedik.





Sırf üç beş oy fazla oy almak için kimlerin kimlerle gizli anlaşmalar yaptığını siz de unutmadınız. CHP, Suriyeli muhacirleri ülkelerine göndermekle tehdit etti. 'Siyasi geleceğimize mal olsa dahi mazlumları koruruz' dedik. Köken üzerinden milletin ayrıştırılmasını reddediyoruz. Biz bugüne kadar hep kardeşliği savunduk yine savunacağız. Köken zerinden milletin ayrıştırılmasını reddediyoruz. İnançlar üzerinden insanlarımızın bölünmesini reddediyoruz. Bin 400 yıllık medeniyet muktesebatımıza bigane olanlar bunu anlayamaz. İnançlar üzerinden insanımızın bölünmesini, hayat tarzı üzerinden vatandaşlarımızın ötekileştirilmesini reddediyoruz. Bizim yolumuz kardeşlik ve muhabbet yoludur.





'Ya silahlar gömülecek ya doğrultanlar'

Sırf Türkiye'ye zarar veriyor diye terör örgütlerini besleyenler Şanlıurfa'nın 'şanının' nereden geldiğini hesaba katmadı. Terörü bir silah, bir araç, bir maşa olarak kullanma devri sona ermiştir. Hepimiz aynı toprağın, aynı tarihin ve geleceğin çocuklarıyız. Çanakkale'nin soğuk siperlerinde beraber çarpıştık. Hangi terör örgütü aramıza duvar örebilir. Bu kirli oyunun raf ömrü tükenmiştir. Terörle demokrasi yan yana olmaz. Terörle siyaset aynı kapta olmaz. Ya Türkiye'ye doğrultulan silahlar gömülecek, ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol, bir alternatif yok. Sizin bir hesabınız varsa bizim de bir hesabımız var. Kardeşliğimizi bozamayacak, aramıza giremeyeceksiniz.





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