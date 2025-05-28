DEM Parti’nin başlattığı üçüncü siyasi parti turunun bugünkü durağı AK Parti oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşen görüşme, siyasi gündemin önemli başlıklarından biri olarak dikkat çekti. PKK’nın fesih kararı sonrasında hız kazanan siyasi temaslar kapsamında DEM Parti, AK Parti ile masaya oturdu. Görüşmede, TBMM’de bir komisyon kurulmasına yönelik talebin ele alındı.
AK Parti Grubu adına görüşmeye AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin katıldı. DEM Parti heyetinde ise Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.
DEM Parti heyeti Meclis'te AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle görüştü. Görüşme yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.
'Süreçle ilgili aksama yok'
Görüşmenin ardından kamera karşısına geçen Efkan Ala, "Süreçle ilgili aksama yok, kapsamlı değerlendirmeler yapıldı." ifadelerini kullandı.
GÖRÜŞMEDEN GÜNDEM MADDELERİ
Geçtiğimiz hafta MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM’de bir komisyon kurulması konusunu gündeme getirmişti. Geçtiğimiz gün ise DEM Parti heyetinin adresi MHP oldu. Söz konusu ziyaretin “verimli” geçtiği paylaşılırken, DEM Parti geçtiğimiz hafta içinde ise diğer muhalefet partileriyle de bir araya gelmişti.
Bugün gerçekleşen AK Parti - DEM heyeti görüşmesinde de terör örgütü PKK'nın fesih süreci, anayasa çalışmaları, yeni infaz düzenlemesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Milli Birlik Komisyonu kurulsun" önerisinin ele alındığı öğrenildi.