AK Parti Grubu adına görüşmeye AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin katıldı. DEM Parti heyetinde ise Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

Geçtiğimiz hafta MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM’de bir komisyon kurulması konusunu gündeme getirmişti. Geçtiğimiz gün ise DEM Parti heyetinin adresi MHP oldu. Söz konusu ziyaretin “verimli” geçtiği paylaşılırken, DEM Parti geçtiğimiz hafta içinde ise diğer muhalefet partileriyle de bir araya gelmişti.