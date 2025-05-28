Meclis’te DEM heyeti ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nı Meclis'teki makamında kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, 'kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunulduğu' ve 'son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği”'belirtildi. DEM Parti’nin, terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası başlattığı Terörsüz Türkiye temasları kapsamında gerçekleşen buluşmada, Bahçeli'ye TBMM Başkanvekili Celal Adan ile Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız eşlik etti. 11.27’de başlayan görüşme 12.08'de sona erdi. DEM heyetinde Eş Genel Başkanlar Bakırhan ve Hatimoğulları'nın yanı sıra Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer aldı.

KOMİSYON ÖNERİSİ ANA GÜNDEMDİ

Edinilen bilgilere göre, görüşmenin ana gündemini Bahçeli’nin TBMM çatısı altında "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulması önerisi oluşturdu. DEM heyeti, İmralı görüşmelerine dair izlenimlerini ve Abdullah Öcalan’ın sürece ilişkin değerlendirmelerini MHP’ye iletti. Görüşmede ayrıca, Meclis’e gelmesi beklenen yeni infaz düzenlemesi ile yeni anayasa ve yasal reformlara dair beklenti ve öneriler ele alındı.

DEM: GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

DEM Parti açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Çağrısından sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK’nın 12 Mayıs’ta açıkladığı kongre kararları ele alındı. Bahçeli'nin de çağrısını yaptığı TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayacak bir yöntem benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı."

Bayram sonrası Meclis’teyim

Görüşme sonrası Meclis’ten ayrılan Bahçeli, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, Kurban Bayramı’nın ardından çalışmalarına Meclis’te devam edeceğini söyledi. MHP Lideri en son 7 Mayıs’ta Sırrı Süreyya Önder’in taziyesi için Meclis’e gelmişti. Bahçeli, 2 Ocak’ta da DEM Parti İmralı heyetiyle bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşme, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında ilk siyasi temas olmuştu.

AK Parti ziyareti de bugün

Siyasi temaslarını sürdüren DEM Parti, bugüne dek DEVA, Saadet, CHP, Yeniden Refah ve Gelecek Partisi’ni ziyaret etti. Bugün saat 15.00’te AK Parti yönetimiyle Meclis’te bir araya gelmesi bekleniyor







