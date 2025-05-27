DEM Parti-MHP görüşmesi sona erdi

Siyasi partilerle temaslarını sürdüren DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de hazır bulundu.
Terörsüz Türkiye süreci yeni adımlarla devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıklamasının ardından DEM Parti, siyasi parti turuna bir kez daha başladı.
Bahçeli kapıda karşıladı
Üçüncü kez siyasi parti turuna çıkan DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli ile görüşmeye başladı.
Görüşmeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. MHP lideri Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları'nı kapıda karşıladı. Heyetler daha sonra görüşmeye geçti.
Görüşmenin ardından taraflar basın açıklaması yapmazken Bahçeli, heyeti kapıya kadar uğurladı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
AK Parti ile görüşme yarın
Öte yandan DEM Parti heyetinin, yarın AK Parti grubunu ziyaret edeceği bildirildi.
DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, görüşme yarın saat 15.00'te Meclis'te gerçekleşecek.