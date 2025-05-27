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AK Parti-DEM görüşmesinin tarihi belli oldu: Görüşmeye Bahçeli de katılacak

AK Parti-DEM görüşmesinin tarihi belli oldu: Görüşmeye Bahçeli de katılacak

10:5127/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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DEM heyeti yarın AK Parti grubu ile yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) saat 15.00'te görüşecek.
DEM heyeti yarın AK Parti grubu ile yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) saat 15.00'te görüşecek.

DEM heyeti, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında partilere 4'üncü tur ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti-DEM heyeti görüşmesi yarın Meclis'te saat 15.00'da yapılacak.

DEM heyeti yarın AK Parti grubu ile yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) saat 15.00'te görüşecek.


Devlet Bahçeli de katılacak

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yapılan ziyarete, süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılması bekleniyor.


Heyet bugün de görüşmeler yapacak

Heyet, bugün ise dördüncü tur parti ziyaretleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yetkilileri ile görüşecek. Görüşmede PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar masaya yatırılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masaya yatırılacak. Görüşme saat 11.30'da başlayacak.



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