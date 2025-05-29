Suriye lideri Ahmed Şara: İmar ve kalkınma mücadelesi

Halep’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şara, kentin kurtuluşunun Suriye'yi özgürleştirme savaşında zaferin anahtarı olduğunu söyledi, "Zaferin anahtarı Halep’in tiranlara karşı savaşı sona erdi ve inşaat ve kalkınma mücadelesi başladı” dedi. Suriye'yi yeniden inşa etmek ve müreffeh bir gelecek elde etmek için yatırım yapma gereğini vurgulayan Şara, Suriyelilere seslenerek, “Ülkemizi birlikte ayağa kaldıracağız” dedi.

Şara, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının siyasi bir nezaket olmadığını, Suriyelilerinin fedakarlıkları için bunu hak ettiklerini ve Batı’nın da bu fedakarlığa karşılık böylesine bir karar aldığını belirtti. Yaklaşık iki hafta önce, ABD Başkanı Donald Trump Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamıştı. ABD Hazine Bakanlığı ve Avrupa Birliği de Suriye’ye yönelik yaptırımları büyük ölçüde kaldırdığını duyurdu.