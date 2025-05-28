Ahmed Şara Halep'te: Yeni savaşımız başladı

Ahmed Şara Halep'te.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, "Halep, zaferin anahtarıdır" etkinliğine katılmak üzere Halep'e geldi. Şara, "Zalimlere karşı savaşımız sona erdi ancak yoksulluğa karşı savaşımız başladı" açıklamasında bulundu.
Suriye
Devlet Başkanı Ahmed Şara, temaslarda bulunmak üzere
Halep
'e geldi.
Eş-Şara, Halep ziyaretinde alimler heyetiyle görüşmeler gerçekleştirirken görüşmede, komitenin Suriye'deki çalışmalarını güçlendirme ve misyonunu genişletme mekanizmaları ve araçları ele alındı.
"Yoksulluğa karşı savaşımız başladı"
"Yoksulluğa karşı savaşımız başladı"
Şara daha sonra
"Halep, zaferin anahtarıdır"
etkinliğine katılmak üzere Halep kalesine geçti.
Etkinlikte Suriye ordusu mensupları ve şehit aileleri onurlandırıldı.
Etkinlikte konuşmasında Halep'in ekonomik önemine vurgu yapan Şara,
"Zalimlere karşı savaşımız sona erdi ancak yoksulluğa karşı savaşımız başladı"
dedi.
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