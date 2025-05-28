Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ahmed Şara Halep'te: Yeni savaşımız başladı

Ahmed Şara Halep'te: Yeni savaşımız başladı

15:4428/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Ahmed Şara Halep'te.
Ahmed Şara Halep'te.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, "Halep, zaferin anahtarıdır" etkinliğine katılmak üzere Halep'e geldi. Şara, "Zalimlere karşı savaşımız sona erdi ancak yoksulluğa karşı savaşımız başladı" açıklamasında bulundu.

Suriye
Devlet Başkanı Ahmed Şara, temaslarda bulunmak üzere
Halep
'e geldi.

Eş-Şara, Halep ziyaretinde alimler heyetiyle görüşmeler gerçekleştirirken görüşmede, komitenin Suriye'deki çalışmalarını güçlendirme ve misyonunu genişletme mekanizmaları ve araçları ele alındı.



"Yoksulluğa karşı savaşımız başladı"


Şara daha sonra
"Halep, zaferin anahtarıdır"
etkinliğine katılmak üzere Halep kalesine geçti.

Etkinlikte Suriye ordusu mensupları ve şehit aileleri onurlandırıldı.


Etkinlikte konuşmasında Halep'in ekonomik önemine vurgu yapan Şara,
"Zalimlere karşı savaşımız sona erdi ancak yoksulluğa karşı savaşımız başladı"
dedi.


#Suriye
#Halep
#Ahmed Şara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Siirt kura sonuçları asil ve yedek isim listesi