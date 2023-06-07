Diyarbakır’da kaçak elektrik kullananlardan Dicle Elektrik ekibine ölüm tehdidi

Elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik’in Diyarbakır İl Enerji Kayıpları Müdürlüğü’ne bağlı 3 kişilik bir saha ekibi, rutin kaçak kontrolü için sabah saatlerinde Çınar ilçesine gitti. Bir polis ekibinin güvenlik önlemi aldığı kontroller sırasında ekipteki görevliler, Fatih Mahallesi Tavşantepe mevkiinde, Alçak Gerilim (AG) elektrik hattını taşıyan bir beton direğin üzerinden kaçak bağlantı yapıldığını belirledi.

Kaçak elektrik kablolarının, görülmemesi için direğin içerisinden ve yeraltından geçirilerek 100 metre uzaklıktaki otopark olarak kullanılan ticarethaneye ait tek katlı binaya ulaştırıldığı tespit edildi. Kablonun çekildiği yapıya giren görevliler, elektriğin hem otoparkta, hem de binanın arkasındaki buğday tarlasını sulamak üzere kuyudan su çekmede kullanıldığını tespit ettiler.

Ölümle tehdit edildi

Kaçak hattın tespit edildiğini fark eden şahıslar, ekipteki görevlileri tehdit etmeye başladı. Şahıslardan biri Dicle Elektrik görevlisine ‘’Seni mermi manyağı yaparım, beni tanıyor musun? O emniyete güvenme’’ diyerek ölümle tehdit etti. Tehditlere aldırış etmeden görevlerini yapan Enerji Kayıpları çalışanları, olanları cep telefonlarıyla kayda aldı. Yaşanan gerilim üzerine olaya müdahale eden polisler, bahse konu şahısları bölgeden uzaklaştırdı.

10 kilometre takip etti