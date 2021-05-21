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FETÖ’cülerden hain plan: Koronavirüsü de yaymaya çalışmışlar

Çanakkale merkezli 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirdikleri Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PYD) operasyonu kapsamında 84 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda döviz, silah ve örgütsel doküman ele geçirildi. Koronavirüs olan FETÖ’cülerin filyasyon sürecini hiçe sayarak kaçak olarak halkın arasına karışıp bilinçli olarak virüsü yaydığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
FETÖ’cülerden hain plan: Koronavirüsü de yaymaya çalışmışlar
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Çanakkale merkezli 14 ilde Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; MİT Çanakkale Ünitesi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı’nın desteği ile yaklaşık 1 yıl süren teknik takip için bugün düğmeye basıldı.

  • Bugün sabah saatlerinde Çanakkale merkezli, İstanbul, Edirne, İzmir, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Çorum, Bursa, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Manisa ve Kayseri olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Örgütün öğrenci yapılanması, esnaf yapılanması, aile yapılanması, mahrem yapılanması ve finans ağı çökertildi

FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü’nün güncel yapılanmasının içerisinde olduğu tespit edilen 84 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda döviz, silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Mahrem yapılanması ile finans ağı çökertildi
Çanakkale merkezli gerçekleştirilen operasyonda örgütün öğrenci yapılanması, esnaf yapılanması, aile yapılanması, mahrem yapılanması ve finans ağı çökertildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan operasyonda örgütün il imamı, bölge sorumlusu, ilçe imamları, öğrenci sorumluları olduğu örgüt içinde üst kademede mahrem konumda yer alan şüphelilerin de olduğu ifade edildi.

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FETÖ üyeleri Covid-19’u bilinçli şekilde yaymaya çalıştığı ortaya çıktı


Örgütün cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin dışarıda bulunan ailelerine maddi manevi yardım ettiği, örgütün internet ve oyunlar üzerinden kriptolu cihazlarla haberleştiği, özellikle Covid-19 olan örgüt mensuplarının filyasyon sürecini hiçe sayarak kaçak olarak halkın arasına çıkıp virüsü bilinçli yayma eğiliminde olduğu, çoğu örgüt üyesinin yasa dışı yollarla yurtdışına kaçma planları ve girişimlerinin olduğu bildirildi.

Sapkın yaşantılar


Sözde il imamının örgüt ailelerine yardım adına toplanan paraların bir kısmını para karşılığı fuhuş yapan kadınlarla harcadığı, lüks yaşam sürdüğü tespit edildi. Yine örgüt/hücre evi sorumlularından birinin eşcinsel olduğu, eve gelen erkek üniversite öğrencisiyle birliktelik yaşadığı tespit edildi.

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