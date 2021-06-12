Fransa’dan PKK’ya resmi davet

PKK'nın siyasi ayağından isimlerin oluşturduğu bir heyet Fransa Parlamentosu’nun resmi daveti ile Paris’e gitti. 9-11 Haziran arasında Paris’te temaslarda bulunan sözde özerk yönetim temsilcileri arasında Hemdan El Ebid, Leyla Mustafa, Gülistan Seydo ve Halid İsa yer aldı.

ÖVGÜLER DİZDİ

Fransız parlamenterlerle görüşen örgüt temsilcileri, Parlamento Dış İlişkiler Komitesi Başkanı John Louis Borlange tarafından da kabul edildi. Kabulde konuşan Borlange, “Heyetiniz bugün ortak yaşam, eşitlik ve cinsiyet eşitliği temeli üzerinde kurulu olan Kuzey ve Doğu Suriye’deki gerçek siyasetini aktarıyor. Çok zorlu şartlarda teröre karşı mücadele ettiniz. Her zaman azınlıklar, dinler ve cinsiyet eşitliği temeline dayanan demokratik ve eşit bir sistem kurmaya çalıştınız. Bugün de demokrasiye ulaşmak için savaşıyorsunuz” sözleriyle terör örgütüne övgüler dizdi.

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DESTEK İTİRAFI

El Ebid “DEAŞ’a karşı mücadelede Fransa başlangıçta aktif bir rol oynadı ve net bir tepki gösterdi. Kuzey ve Doğu Suriye halkının teröre karşı mücadelesinin yanında yer aldı. Özerk Yönetime verdiği destek için teşekkür ederiz” diye Fransa’yı överken, toplantı sonrası basına açıklama yapan Leyla Mustafa ise ziyaretin Fransa’nın resmi daveti ile gerçekleştiğini aktardı.

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