Fransa'nın Türkiye kararı Yunanistan'ı panikletti: Apar topar büyükelçiyi çağırdılar

Fransa ve Türkiye arasında meteor füzeleri satışı anlaşmasına dair gelen haberler Atina'da tepkiyle karşılandı. Miçotakis, Fransa'nın da içinde bulunduğu konsorsiyumun bu satışına dair bilgisinin olmadığını belirtirken, Dendias ise Fransız Büyükelçi'yi çağırarak izahat istedi.
Yunanistan, Fransa'nın Türkiye'ye Meteor füzeleri satmasını engellemek için girişimde bulundu.
Fransa'nın Türkiye ile 100 kilometre menzilli Meteor füzelerinin satışı konusunda anlaşmaya vardığı iddiaları Atina'da geniş yankı uyandırdı.
Miçotakis: Bilgi verilmedi
Başbakan Miçotakis, Fransa'nın da yer aldığı konsorsiyumun Türkiye'ye füze satışı hakkında bilgisinin olmadığını ifade etti.
Miçotakis ayrıca, Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın konuyla ilgili açıklama yapmak üzere Fransa’nın Atina Büyükelçisi’ni çağırmasını değerlendirdi.
"Bakalım nasıl gelişecek"
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e, Türkiye'ye Meteor füzesi satılacağı yönündeki haberlerden duydukları rahatsızlığı dile getirmişti. Dendias, "Fransız Büyükelçi'ye böylesi bir olasılığa Yunanistan'ın tepkisini dile getirdim. Böylesi bir durum iki ülke arasında bugüne dek hakim olan mükemmel stratejik ilişkiye yakışmamaktadır." ifadesini kullanmıştı.
Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli çok uluslu Avrupalı savunma firması MBDA tarafından üretiliyor.