Fransa'nın Türkiye kararı Yunanistan'ı panikletti: Apar topar büyükelçiyi çağırdılar

"Fransa'nın böyle bir karar alıp almadığı konusunda bize bilgi verilmedi. Milli Savunma Bakanı bunu bir tedbir olarak yapmış olabilir. Ancak Türkiye tarafından da bir miktar ilgi olmuş olabilir. Bana böyle bir karar tebliğ edilmedi. Bakalım nasıl gelişecek. Bazen de önlem tedaviden daha iyidir."