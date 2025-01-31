Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Fransa'nın Türkiye kararı Yunanistan'ı panikletti: Apar topar büyükelçiyi çağırdılar

Fransa'nın Türkiye kararı Yunanistan'ı panikletti: Apar topar büyükelçiyi çağırdılar

08:5931/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Miçotakis Fransa'nın Türkiye'ye Meteor füzelerini satış anlaşmasıyla ilgili kendisine bilgi verilmediğini söyledi
Miçotakis Fransa'nın Türkiye'ye Meteor füzelerini satış anlaşmasıyla ilgili kendisine bilgi verilmediğini söyledi

Fransa ve Türkiye arasında meteor füzeleri satışı anlaşmasına dair gelen haberler Atina'da tepkiyle karşılandı. Miçotakis, Fransa'nın da içinde bulunduğu konsorsiyumun bu satışına dair bilgisinin olmadığını belirtirken, Dendias ise Fransız Büyükelçi'yi çağırarak izahat istedi.

Yunanistan, Fransa'nın Türkiye'ye Meteor füzeleri satmasını engellemek için girişimde bulundu.


Fransa'nın Türkiye ile 100 kilometre menzilli Meteor füzelerinin satışı konusunda anlaşmaya vardığı iddiaları Atina'da geniş yankı uyandırdı.


Miçotakis: Bilgi verilmedi


Başbakan Miçotakis, Fransa'nın da yer aldığı konsorsiyumun Türkiye'ye füze satışı hakkında bilgisinin olmadığını ifade etti.


Miçotakis ayrıca, Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın konuyla ilgili açıklama yapmak üzere Fransa’nın Atina Büyükelçisi’ni çağırmasını değerlendirdi.



"Bakalım nasıl gelişecek"


Miçotakis,
"Fransa'nın böyle bir karar alıp almadığı konusunda bize bilgi verilmedi. Milli Savunma Bakanı bunu bir tedbir olarak yapmış olabilir. Ancak Türkiye tarafından da bir miktar ilgi olmuş olabilir. Bana böyle bir karar tebliğ edilmedi. Bakalım nasıl gelişecek. Bazen de önlem tedaviden daha iyidir."
dedi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e, Türkiye'ye Meteor füzesi satılacağı yönündeki haberlerden duydukları rahatsızlığı dile getirmişti. Dendias, "Fransız Büyükelçi'ye böylesi bir olasılığa Yunanistan'ın tepkisini dile getirdim. Böylesi bir durum iki ülke arasında bugüne dek hakim olan mükemmel stratejik ilişkiye yakışmamaktadır." ifadesini kullanmıştı.


Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli çok uluslu Avrupalı savunma firması MBDA tarafından üretiliyor.




#Fransa
#Türkiye
#Yunanistan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı kaçta kılınacak? Diyanet takvimine göre 31 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma vakitleri