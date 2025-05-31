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Gönüllü gençlerden köy okulundaki öğrencilere mezuniyet sürprizi

Gönüllü gençlerden köy okulundaki öğrencilere mezuniyet sürprizi

13:5331/05/2025, Cumartesi
AA
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Batman'da gönüllü gençler köy okulunda öğrenciler için mezuniyet etkinliği gerçekleştirdi. Okulun rehber öğretmenlerinin daveti üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Petrolkent Gençlik Merkezi gönüllüleri, öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olmak amacıyla okulda çeşitli etkinlikler yaptı.
Batman'da gönüllü gençler köy okulunda öğrenciler için mezuniyet etkinliği gerçekleştirdi. Okulun rehber öğretmenlerinin daveti üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Petrolkent Gençlik Merkezi gönüllüleri, öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olmak amacıyla okulda çeşitli etkinlikler yaptı.

Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Petrolkent Gençlik Merkezi gönüllüleri, Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki ortaokulda 8. sınıfta okuyan 28 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun rehber öğretmenlerinin daveti üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Petrolkent Gençlik Merkezi gönüllüleri, öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olmak amacıyla okulda çeşitli etkinlikler yaptı.

Etkinlikte, okulda öğrenciler için verilen konserde, öğretmen ve öğrenciler halay çekti.

Bahçede kurulan parkurlarda öğrenciler denge oyunu, dart, ip atlama, ok atma, çember oyunu, matrak ve halat çekme gibi çeşitli oyunlar oynadı.

Okul Müdürü Sedat Öztoprak, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna geldiklerini, 28 öğrencinin mezun olacağını söyledi.

Köy okulunda kendi imkanlarıyla düzenledikleri mezuniyet törenine Petrolkent Gençlik Merkezinin de katkı sunduğunu belirten Öztoprak, gönüllü gençlerin öğrencilerin mezuniyet etkinliğine renk kattığını kaydetti.

Gönüllü gençlerden Cihan Ekinci de etkinlikte öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadıklarını anlattı.

Öğrenci İrem Tan ise 8. sınıftan mezun olacağını, düzenlenen etkinlikle unutulmaz bir mezuniyet sevinci yaşadıklarını kaydetti.

Öğrenci Gülperi Özevin ise Gençlik Merkezi gönüllülerine teşekkür ederek, "Güzel ve farklı bir mezuniyet oldu. Çok eğlendik." dedi.



#Batman
#Beşpınar Ortaokulu
#Petrolkent Gençlik Merkezi
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