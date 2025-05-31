Gönüllü gençlerden köy okulundaki öğrencilere mezuniyet sürprizi

Okulun rehber öğretmenlerinin daveti üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Petrolkent Gençlik Merkezi gönüllüleri, öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olmak amacıyla okulda çeşitli etkinlikler yaptı.

Etkinlikte, okulda öğrenciler için verilen konserde, öğretmen ve öğrenciler halay çekti.

Bahçede kurulan parkurlarda öğrenciler denge oyunu, dart, ip atlama, ok atma, çember oyunu, matrak ve halat çekme gibi çeşitli oyunlar oynadı.

Köy okulunda kendi imkanlarıyla düzenledikleri mezuniyet törenine Petrolkent Gençlik Merkezinin de katkı sunduğunu belirten Öztoprak, gönüllü gençlerin öğrencilerin mezuniyet etkinliğine renk kattığını kaydetti.

Öğrenci İrem Tan ise 8. sınıftan mezun olacağını, düzenlenen etkinlikle unutulmaz bir mezuniyet sevinci yaşadıklarını kaydetti.

Öğrenci Gülperi Özevin ise Gençlik Merkezi gönüllülerine teşekkür ederek, "Güzel ve farklı bir mezuniyet oldu. Çok eğlendik." dedi.