İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Osmaniye'de etkili olan sağanağa ilişkin açıklama

"AFAD, itfaiye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve diğer kurumlardan olmak üzere toplamda 310 personel ve 72 araç ile çalışmalar devam etmektedir."

"AFAD, itfaiye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve diğer kurumlardan olmak üzere toplamda 310 personel ve 72 araç ile çalışmalar devam etmektedir."

"Zarar ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu su baskınlarıyla ilgili 90 ihbar alınmıştır. Şükürler olsun herhangi bir can kaybı ya da yaralımız bulunmamaktadır. AFAD Başkanımız ilgili daire başkanlarımızla birlikte olay yerinde gelişmeleri takip etmektedir. Su baskınından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."