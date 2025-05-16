Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Osmaniye
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Osmaniye'de etkili olan sağanağa ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Osmaniye'de etkili olan sağanağa ilişkin açıklama

17:2616/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Osmaniye'yi vuran sel sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi: Yaralı ve can kaybı yok...
Osmaniye'yi vuran sel sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama geldi: Yaralı ve can kaybı yok...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'de dün etkili olan sağanağın ardından su baskınları ile ilgili 90 ihbar alındığını, herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, dün akşam saatlerinde, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aşırı yağış nedeniyle dere yatağının taştığını, bazı evlerin zemin katlarının su bastığını ve 8 aracın suya kapılarak dere yatağına sürüklendiğini hatırlattı.


Osmaniye'de etkili olan sağanağa ilişkin açıklama


Bölgedeki çalışmalara ilişkin Yerlikaya,
"AFAD, itfaiye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve diğer kurumlardan olmak üzere toplamda 310 personel ve 72 araç ile çalışmalar devam etmektedir."
bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, dere yatağına sürüklenen araçların hepsinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Zarar ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu su baskınlarıyla ilgili 90 ihbar alınmıştır. Şükürler olsun herhangi bir can kaybı ya da yaralımız bulunmamaktadır. AFAD Başkanımız ilgili daire başkanlarımızla birlikte olay yerinde gelişmeleri takip etmektedir. Su baskınından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."



#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#osmaniye
#osmaniye sel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi