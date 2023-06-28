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İsveç'in skandal 'Kur'an yakma eylemi' kararına Türkiye'den peş peşe tepki: Aşağılık bir eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Fidan, ''Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum'' açıklamasında bulundu. Tunç ise ''Lanetlenmesi gereken bir eyleme müsaade edilmesi özellikle Müslümanlar için içinde bulunduğumuz kutsal bayram günlerinde inancımıza yapılan açık saldırıdır'' ifadelerini kullandı.

16:39 . 28/06/2023 Çarşamba
DHA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ''Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır'' ifadelerini kullandı.


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Skandaldır


İsveç polisinin Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin vermesi skandaldır.


Din ve vicdan özgürlüğü en temel insan hakkıdır. İnsanların kutsallarına hakaret, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez, hiçbir mahkeme kararı bu hakareti meşrulaştıramaz, bu durum hiçbir demokratik hukuk devletinde korunamaz.



Lanetlenmesi gereken bir eyleme müsaade edilmesi özellikle Müslümanlar için, içinde bulunduğumuz kutsal bayram günlerinde inancımıza yapılan açık saldırıdır.


Özellikle NATO zirvesi öncesinde Türkiye’nin müttefiki olmak isteyen İsveç’in yetkili makamları; özgürlük kisvesi altında ülkesinde birbirini takip eden hukuksuzluklara ve provokasyonlara son vermeli gerekli tedbirleri almalıdır.


#Hakan Fidan
#İsveç
#Kur'an-ı Kerim
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