Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendiriyor

Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendiriyor

16:142/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendiriyor.
Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendiriyor.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Çayırlı Meslek Yüksek Okulu ile Kemah Sultan Melik Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrencilere sunum yapıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen suçların önlenmesi amacıyla "Hırsızlık, dolandırıcılık, madde bağımlılığı ile mücadele, genel adaba aykırı fiiller, siber suçlarla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, çevre, doğa ve hayvanların korunması" konularında, Çayırlı Meslek Yüksek Okulu ile Kemah Sultan Melik Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğretim görevlileri ve öğrencilere yönelik jandarma ekiplerince bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.

#jandarma
#eğitim
#erzincan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT personel alımı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?