Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kadıköy'de ‘suç içerikli pankart' davasında 3 sanık tahliye edildi

Kadıköy'de ‘suç içerikli pankart' davasında 3 sanık tahliye edildi

13:5415/05/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Kadıköy'de "Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz" isimli etkinlikte suç unsuru taşıyan pankart ve dövizler taşıdıkları gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık ve 2 sanık tahliye edildi.
Kadıköy'de "Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz" isimli etkinlikte suç unsuru taşıyan pankart ve dövizler taşıdıkları gerekçesiyle tutuklanan Esila Ayık ve 2 sanık tahliye edildi.

İstanbul Kadıköy'de Ekrem İmamoğlu için düzenlenen gösteride gözaltına alınıp tutuklanan 22 yaşındaki Esila Ayık'a, kronik kalp ve böbrek rahatsızlıkları nedeniyle tahliye kararı verildi. Ayık'ın yanı sıra 2 öğrenci için de tahliye kararı çıktı.

Kadıköy'de 8 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen "Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz" isimli etkinlikte suç unsuru taşıyan pankart ve dövizler taşıdıkları gerekçesiyle hakkında dava açılan Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan'ın yargılanmasına başlandı. Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve çok sayıda vatandaş da destek olmak için adliyeye geldi.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Esila Ayık, Belçika'da üniversite öğrencisi olduğunu, etkinlikte sadece fotoğraf çekmek amacıyla bulunduğunu söyledi. Elindeki dövizi tanımadığı maskeli bir kişinin verdiğini ve yalnızca kısa bir süre taşıdığını belirten Ayık, suç işleme niyeti olmadığını ifade etti. Cezaevinde sağlık sorunları nedeniyle zorlandığını ve eğitimine devam edemediğini söyleyerek tahliyesini talep etti. Sanıklardan Arda Öğüşlü ise etkinliğe konser amacıyla gittiğini, pankartı hazırlamadığını ve sadece kısa süreli elinde tuttuğunu söyledi. Psikolojik tedavi gördüğünü, cezaevinde bu tedaviyi düzenli sürdüremediğini belirterek sınavlarını kaçırdığını ve öğrenimini aksattığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#Esila Ayık'a
#pankart
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Düğünlerde çalınan şarkılardan telif hakkı alınacak: Ücreti kim ödeyecek gelin ve damat etkilenecek mi?