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Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında yangın

22:2119/05/2025, Pazartesi
IHA
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Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt balyalarında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir kağıt fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş Kağıt Fabrikası'nda çıktı. Fabrikanın açık alandaki kağıt balyalarında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle maddi zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.



#Kahramanmaraş
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