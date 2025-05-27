Kalp krizi geçiren 6 yaşındaki Muhammed Yusuf kurtarılamadı

Siirt Baykan'da Atabağı beldesindeki evinde rahatsızlanan Muhammed Yusuf Celbek, ailesi tarafından Baykan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Muhammed Yusuf önce Diyarbakır'a, buradan da ambulans helikopterle Ankara'ya götürülerek tedaviye alındı. Muhammed Yusuf, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.