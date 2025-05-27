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Kalp krizi geçiren 6 yaşındaki Muhammed Yusuf kurtarılamadı

Kalp krizi geçiren 6 yaşındaki Muhammed Yusuf kurtarılamadı

13:3127/05/2025, Salı
DHA
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Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Yusuf, kurtarılamadı.
Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Yusuf, kurtarılamadı.

Siirt'in Baykan ilçesinde kalp krizi geçiren Muhammed Yusuf Celbek (6), ambulans helikopterle sevk edildiği Ankara'da yaşamını yitirdi.

Siirt Baykan'da Atabağı beldesindeki evinde rahatsızlanan Muhammed Yusuf Celbek, ailesi tarafından Baykan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Muhammed Yusuf önce Diyarbakır'a, buradan da ambulans helikopterle Ankara'ya götürülerek tedaviye alındı. Muhammed Yusuf, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.


Muhammed Yusuf'un cenazesi, işlemlerinin ardından ilçeye getirilerek beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.




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