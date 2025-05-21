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Gençlik Parkı'nda dinlenen genç adam annesiyle görüntülü konuşurken kalp krizi geçirip öldü

Gençlik Parkı'nda dinlenen genç adam annesiyle görüntülü konuşurken kalp krizi geçirip öldü

16:0121/05/2025, Çarşamba
DHA
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Fatih Özkan, evli ve 2 çocuk babasıydı.
Fatih Özkan, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Ankara'da Fatih Özkan (37), annesiyle telefonda görüntülü konuşurken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Beypazarı ilçesinde yaşayan maden işçisi Fatih Özkan, dün, işleri nedeniyle Ankara'ya geldi. İşlerini bitirdikten sonra Ulus'taki Gençlik Parkı'nda dinlenen Özkan, annesi Emine Özkan'ı görüntülü aradı. Özkan, annesi ile konuşurken fenalaşıp yere yığıldı. İhbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.


Evli ve 2 çocuk babası Özkan'ın cenazesi, bugün Beypazarı'nda toprağa verilecek.




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