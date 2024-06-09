Kandil Diyarbakır'a kayyum atamış

31 Mart yerel seçimlerinden sonra DEM Parti’nin yönetime geldiği belediyelerde skandallar bitmiyor. Terör örgütü PKK ile bağlantısı nedeniyle soruşturma geçirenlerin daire başkanlığına atandığı büyükşehir belediyelerinde, şimdi de eş başkanlar başta olmak üzere ilgili daire başkanlarına talimat veren sözde komiserler atandı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde belediye başkanı ve yöneticilerine gölge yönetim tayin edildi. KCK’nın sözde yöneticileri, belediye başkanına atadığı eş başkana bile komiser atadı. Daha önce terör örgütü PKK ile ilgili suçlardan birçok kez gözaltına alınan TJA kadın hareketi elebaşı Halime Bayram, eş başkanlar Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun’a sözde komiser oldu. Bayram, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla daha önce gözaltına alınmıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ndeki daire başkanlıklarında da durum şöyle:

Genel Sekreterlik: Belediyenin genel sekreteri olan KHK’lı Emrullah Gördük’ün, aralarında Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nesih Aktepe’nin de bulunduğu bir heyetten talimat alarak mali tasarrufu bu şekilde dizayn ettiği öğrenildi. Aktepe’nin geçmişte örgütün mali yapılanması içinde yer aldığı öne sürülüyor.





PARA YURT DIŞINDAN YÖNETİLİYOR

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı: “Silahlı terör örgütüne üye olma”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma”, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamalarının ardından 2019’da KHK ile ihraç edilen Özlem Tekin, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na getirildi. Tekin’in tüm talimatları, şu an yurt dışında kaçak yaşayan eski genel sekreter Zülküf Karatekin ile KCK Mali yapılanma davasından yargılanan muhasebeci Hüseyin Bayrak’tan aldığı öne sürüldü.





DAİRE BAŞKANINA TALİMAT VERİYOR

Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı: Göreve getirilen Berivan Güneş’e KCK tarafından Sedat Yılmaz komiser olarak atandı. Kağıt üzerinde daire başkanı Güneş olsa da tüm kurumsal talimatları hiçbir resmi görevi olmayan Yılmaz veriyor. Karakaş’ın da talimat aldığı Yılmaz’ın, KCK’nın sözde basın komitesinde yer aldığı ve PKK istihbaratına çalıştığı iddia ediliyor.

Kültür Dairesi Başkanlığı: Bu başkanlığa da daha önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden KHK ile ihraç edilen Yavuz Akkuzu’nun komiser olarak atandığı iddia edildi. 2023’te Diyarbakır merkezli KCK operasyonunda gözaltına alınan Akkuzu’nun, kültür dairesiyle ilgili tüm talimatları veren kişi olduğu belirtiliyor. Daire Başkanı Çağla Şenay’ın ekibe Amed Tiyatro Festivali ve Ma Music günleri isimli etkinlikleri yapması için yetki verdiği biliniyor.





PKK’LILAR FİŞLEYİP İŞTEN ATIYOR

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı: "Taksirle birden fazla kişiyi yaralamak"tan suç kaydı bulunan Emrah Erdal, belediyenin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na getirildi. Erdal ile birlikte Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Yıldız’ın personelleri sürgün, görevden alma ve işten çıkarma gibi işlemleri yürüttüğü belirtiliyor. Erdal ve Yıldız’ın KESK'e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜMBELSEN) ile DEM Partililerden oluşan bir heyetle sürekli istişarede bulunduğu, bu heyetin belediyede çalışan PKK sempatizanlarının gönderdiği istihbarat bilgilerine göre çalışanları tek tek fişlediği de gelen bilgiler arasında.





GÖLGE BAŞKANDAN YEĞENE KIYAK

Sosyal Hizmetler ve Gençlik Spor Dairesi: Daire Başkanı Serkan Demirkıran’ın Lice Belediyesi eski eş Başkanı Tarık Mercan’dan talimat aldığı ifade ediliyor. Mercan, belediyenin İmar Dairesi’ne ise yeğeni Elif Mercan Kayra’nın başkan yapılmasında etkili oldu. Mercan ailesine ait Mercan İnşaat ise belediyenin yol yapım çalışmalarında aktif rol üstleniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na Serdar Bakıroğlu atandı. Bakıroğlu, 2017 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen ve 3 kişinin şehit olduğu saldırıdan sonra Silvan’da gözaltına alınmıştı. 2019’da KCK operasyonunda gözaltına alınan Murat Eminoğlu Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’na, PKK'yı öven yazılarıyla bilinen İbrahim Yalçın ise Park Bahçe ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na atandı.



