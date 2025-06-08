Karaca Mağarası'nda bayram yoğunluğu

Karaca Mağarası
Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Karaca Mağarası'nda, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.
Gümüşhane
kent merkezine 17 kilometre mesafede,
Torul
ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içinde yer alan ve damla taşı oluşumları bakımından zengin Karaca Mağarası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Adını bulunduğu mahalleden alan Karaca Mağarası, beyaz renkteki sarkıt ve dikitleri, sütunları, perde damla taşları, traverten havuzlarıyla 12 ile 17 derece arasındaki sıcaklıkla ziyaretçilerini karşılıyor.
#Gümüşhane
#Torul
#Karaca Mağarası