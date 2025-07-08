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Kayıp kadın piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış

Kayıp kadın piknikçilerden kalan yiyeceklerle hayatta kalmış

22:148/07/2025, Salı
IHA
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Batman'da kaybolan Fatma Açma'nın 3 gün piknik alanında saklanarak ve kalan yiyeceklerle hayatta kaldığı bildirildi
Batman'da kaybolan Fatma Açma'nın 3 gün piknik alanında saklanarak ve kalan yiyeceklerle hayatta kaldığı bildirildi

Batman'da kaybolduktan 3 gün sonra bulunan Fatma Açma'nın piknik alanında geceleri kuytu yerlerde saklandığı ve piknikçilerden kalan yiyecekleri yediği bildirildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 63 yaşındaki kadın 3 gün sonra bulunurken, piknikçilerden kalan yiyecekleri yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman AFAD, Erzurum AFAD, ANDA Arama Kurtarma, Batman Arama Kurtarma, AFAD gönüllüleri, güvenlik korucuları, Jandarma Özel Harekat Timi, Adli Araştırma Timi, Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan 128 personel, 13 araç, 1 dron ve 1 arama kurtarma köpeğinin kullanıldığı, arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde kayıp Fatma Açma'ın saat 15.55'te Tosunpınar köyündeki evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Ayngebire piknik alanında sağ olarak bulunduğu belirtildi.

Açıklamada,
"Kayıp Açma ile yapılan görüşmede Tosunpınar köyünde bulunan Ayngebire piknik alanında, piknikçilerden kalan yiyecekler ile beslendiği, geceleri de kuytu yerlerde saklandığını söylemiştir"
denildi.

Açma, sağlık kontrolleri yapılmak üzere UMKE ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.




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