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Kayıp gencin cansız bedeni Kilyos'ta bulundu

Kayıp gencin cansız bedeni Kilyos'ta bulundu

07:501/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
DHA
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Kısırkaya Plajı'nda denize giren ve kaybolan 18 yaşındaki Enes Açıkça saat 06.30 sıralarında Kilyos açıklarında bulundu.
Kısırkaya Plajı'nda denize giren ve kaybolan 18 yaşındaki Enes Açıkça saat 06.30 sıralarında Kilyos açıklarında bulundu.

İstanbul Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda pazar günü denizde kaybolan 18 yaşındaki Enes Açıkça'nın cansız bedeni, 4 kilometre uzaklıkta Kilyos bölgesinde sahilde bulundu.

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda pazar günü saat 08.00 sıralarında denize giren Sedat Yağız ve Enes Açıkça, bir süre sonra suda kayboldu.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine plaja gelen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Aralıksız süren çalışmaların ardından denizde kaybolan Enes Açıkça'nın cansız bedeni, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından sabah saat 05.47'de olay yerinden 4 kilometre uzaklıkta Kilyos bölgesinde sahilde bulundu.




#İstanbul
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