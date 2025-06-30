Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda denize giren 2 kişi kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Sultangazi'den yüzmek için gelen Sedat Yağız ve Enes Açıkça, olumsuz hava koşullarına ve uyarılara aldırış etmeden denize girdi. Ancak iki genç, kısa süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler yardım etmeye çalıştı ancak gençler bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dalgıçlarla su altını tararken, botlarla da su yüzeyinde arama yaptı. Ancak yapılan çalışmalara rağmen gençlere henüz ulaşılamadı.