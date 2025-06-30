İzmir'de yangınla mücadele sürüyor: 345 hanenin bulunduğu sitedeki bazı evler zarar gördü

İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkisinde dün başlayan yangında, 345 hanenin bulunduğu Doğankent Sitesi'ndeki çok sayıda ev zarar gördü.
Seferihisar'da şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınında alevler gece saatlerinde yazlık evlerin bulunduğu Doğankent Sitesi'ne doğru ilerledi. Alınan karar sonrası 345 evin bulunduğu site hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
İlk bilgilere göre yangında sitedeki çok sayıda ev kullanılmaz hale geldi, 2 araçta hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri yanan evlerdeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Site sakinleri, havanın aydınlanmasıyla bölgeye gelerek evlerini kontrol etmeye başladı.
Görkem Yarıcı, gece saatlerinde yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla eşiyle siteye geldiğini anlattı.
Öte yandan yangından zarar gören Doğankent Sitesi havadan görüntülendi.