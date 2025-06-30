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Ege Bölgesi'nde üç büyük yangın

Ege Bölgesi'nde üç büyük yangın

04:0030/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
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İzmir’de Seferihisar, Menderes ve Gaziemir’de, Manisa’da ise Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akhisar, Menderes ve Seferihisar’da durumun ciddi olduğunu söyledi.

Yangınların birini söndürülürken diğeri başlıyor. İzmir'in Menderes, Seferihisar ve Gaziemir ilçeleri ile Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Doğanbey-Orhanlı Mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin hem havadan hem karadan yaptığı tüm müdahaleye rağmen alevler, Orhanlı, Payamlı, Atatürk, Cumhuriyet ve Kavakdere mahallelerine ulaştı. Vatandaşlar hızla tahliye edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle hava araçları çalışmalara tam kapasite katılamadı. Gece saatlerinde yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyordu.

ÇÖPLÜKTE BAŞLADI

Gaziemir Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanda başlayan yangın rüzgârın etkisiyle ormanlık alana ve Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı. Yangını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, alevlerin iş yerlerine sıçramaması için çaba harcadı. Yangında çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Adnan Menderes Havalimanı da yangın nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Tire'de daotluk alanda başlayıp, yerleşim yerlerine sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

MANİSA'DA RÜZGAR ENGELİ

Manisa Akhisar'da da büyük bir mücadele vardı. Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, dün günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Kuvvetli rüzgâr ekiplere zor anlar yaşattı. Yangından etkilenen 10 mahalle tahliye edildi.



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