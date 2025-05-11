Kontrolden çıkan otomobil, kamyonete çarptı: İki yaralı

Kaza, Limonlu Mahallesi'nde Burçalanı mevkisinde Mersin Antalya D-400 Karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası henüz belirlenemeyen tır, aynı istikamette seyreden M.A. yönetimindeki 33 AZY 731 plakalı otomobile temas etti. Temasla birlikte sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil aynı istikamette seyreden M.Ç. yönetimindeki 33 VG 409 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.A. ile yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kaza sebebiyle karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Yaralılar ise ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.