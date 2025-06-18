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Kuşadası'nda eğlence mekanlarına denetim: Kurallara uymayan işletme kapatıldı

Kuşadası'nda eğlence mekanlarına denetim: Kurallara uymayan işletme kapatıldı

22:0118/06/2025, Çarşamba
DHA
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Vali Canbolat, Aydın'da eğlence mekanlarına yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtti.
Vali Canbolat, Aydın'da eğlence mekanlarına yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Kuşadası'nda eğlence mekanlarına yönelik denetimde kurallara uymayan ve uygunsuz eğlence düzenlediği tespit edilen bir işletme üç gün süreyle kapatıldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, kentin turistik ilçesi Kuşadası'nda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimde, kurallara uymayan ve uygunsuz eğlence düzenlediği tespit edilen 1 işletmenin 3 gün süreyle kapatıldığını duyurdu.

'Turistlere karşı çıplak dans' sonrası ekipler harekete geçti

Kuşadası'ndaki bir eğlence mekanında çalışanların, yerli ve yabancı turistlere karşı çıplak dans gösterileri ile rahatsız edici davranışlarda bulundukları videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda işletmede ekipler tarafından denetim yapıldı. Denetimin ardından tutulan tutanak doğrultusunda işletme 3 gün süreyle kapatıldı.

"Denetimler aralıksız şekilde sürdürülmektedir"

Aydın Valisi Yakup Canbolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili olarak ilgili işletme hakkında Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 8'inci maddesi (f) bendince işletme 3 gün faaliyetten men edilmiştir. Turizmi olumsuz etkileyen hiçbir görüntü ve uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecek. İlimizin marka değerine zarar verebilecek her türlü olumsuzluğun önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve birimlerimizce gerekli denetimler aralıksız şekilde sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.



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