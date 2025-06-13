Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı: Doluluk oranı yüzde 41’i aştı kalış süresi arttı

Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı: Doluluk oranı yüzde 41’i aştı kalış süresi arttı

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
15:2113/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kültür ve Turizm Bakanlığı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Pandemi sonrası toparlanma sürecini hızla sürdüren konaklama sektörü, Nisan ayında önemli bir ivme kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; Mart ayında %26,79 seviyesinde gerçekleşen işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinin doluluk oranı, Nisan ayında %41,12’ye yükseldi. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre de artış göstererek %39,74’ten %41,12’ye çıktı.

Nisan ayında geceleme sayısı 16 milyon 274 bin 395 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 14 milyon 627 bin 114 seviyesindeydi.


Gecelemelerin 10 milyon 331 bin 928’i yabancı, 5 milyon 942 bin 467’si yerli ziyaretçilere ait oldu.

Toplam 6 milyon 6 bin 797 kişi konaklama tesislerinde ağırlandı. Bunun 2 milyon 955 bin 829’u yabancı, 3 milyon 50 bin 968’i yerli ziyaretçilerden oluştu.


Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi geçen yılın Nisan ayında 2,44 gün iken, bu yılın aynı ayında 2,48 güne yükseldi.

Türkiye’nin turizmdeki istikrarlı yükselişi devam ederken, sektörün her geçen ay pandemi öncesi seviyelere daha da yaklaştığı gözlemleniyor.


#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Yabancı Turist
#Turizm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi? Pazar günü ulaşım bedava mı?