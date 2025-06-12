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Turistik Karaelmas Ekspresi yarın ilk seferine çıkacak

Turistik Karaelmas Ekspresi yarın ilk seferine çıkacak

15:3312/06/2025, Perşembe
AA
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Bakan Uraloğlu, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda Karaelmas Ekspresi ile turistik tren seferlerinin başlayacağını belirtti.
Bakan Uraloğlu, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda Karaelmas Ekspresi ile turistik tren seferlerinin başlayacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi'nin yarın yola çıkacağını bildirerek, "Trenimiz yolculara Batı Karadeniz'in kültürel ve doğal mirasını yeniden keşfetme imkanı sunacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokolle, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda Karaelmas Ekspresi ile turistik tren seferlerinin başlayacağını belirtti.

"Turistik Karaelmas Ekspresi" adıyla işletilecek özel trenin ilk seferine yarın çıkacağına işaret eden Uraloğlu, "Trenimiz yolculara Batı Karadeniz'in kültürel ve doğal mirasını yeniden keşfetme imkanı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılıklı 8 sefer düzenlenecek

Öte yandan, karşılıklı 8 sefer yapacak tren, 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşacak. 120 kişilik kapasiteye sahip tren, Ankara'dan yarın akşam saat 21.25'te hareket edecek.

Cumartesi sabah Karabük/Yeşilyenice'de 4 saatlik mola verip Zonguldak'a ulaşacak tren, dönüş yolculuğuna cumartesi gece saat 23.55'te başlayacak. Tren, pazar günü Çerkeş'te 2 saat, Çankırı'da 5 saat ve Kalecik'te 2 saat 30 dakikalık gezi amaçlı duraklamaların ardından aynı gün saat 19.02'de Ankara'ya varacak.

Ankara'dan 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim, 14 Kasım'da hareket edecek trenin son seferi Zonguldak'tan 15 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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