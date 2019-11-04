Gündem Mardin Nusaybinde kaçak elektriği önleyen panoları kırıp yaktılar
MARDİN

Mardin haberleri: Nusaybin'de kaçak elektriği önleyen panoları kırıp yaktılar

Mardin Nusaybin'de kaçak elektriği önleyen panoları kırıp yaktılar

Dicle Elektrik tarafından kaçak tüketimi önlemek için kurulan ve halk arasında 'kaçağı önleyen pano' olarak da bilinen Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarından (ASOP) 4 tanesi Mardin'in Nusaybin ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırı sonucunda önce kırıldı, ardından ateşe verilerek yakıldı.

Haber Merkezi IHA
Kırılıp yakılan 'kaçağı önleyen pano'
Kırılıp yakılan 'kaçağı önleyen pano'

Dicle Elektrik tarafından ilçede milyonlarca liralık yatırım ile tamamlanan yeraltı şebekesiyle entegre biçimde kurulmaya başlanan ASOP çalışmaları, artık kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark eden bazı kesimler tarafından bir süredir engellenmeye çalıştı.

HDP'li belediye tahrik etti kaçak elektriği önleyen panolar parçalandı
GÜNDEM
HDP'li belediye tahrik etti kaçak elektriği önleyen panolar parçalandı

Gerekli tutanakların tutulması ve hasar tespitinin yapılmasının ardından kullanılmaz hale gelen panoların yenilenmesi için çalışmalara başlandı.

Söz konusu yatırımın tamamlanması ile birlikte harekete geçen bu kesimler, dün gece 8 Mart Mahallesi’nde Yayla ve Özgür sokağa kurulan 4 panoya saldırdı. Saldırganlar, önce kırdıkları panoları ardından ateşe vererek yaktılar. 4 pano da kullanılamaz hale gelirken, panolar alev alev yandı.

Kaçak elektrik kullanımını tespit eden cihaz geliştirildi
TEKNOLOJİ
Kaçak elektrik kullanımını tespit eden cihaz geliştirildi

Suç duyurusunda bulunuldu

Olayın haber alınması üzerine Dicle Elektrik ekipleri 8 Mart Mahallesi’ne gitti. Gerekli tutanakların tutulması ve hasar tespitinin yapılmasının ardından kullanılmaz hale gelen panoların yenilenmesi için çalışmalara başlandı.

Olayın haber alınması üzerine Dicle Elektrik ekipleri 8 Mart Mahallesi’ne gitti.

Polis, saldırı ile ilgili soruşturma başlatırken, Dicle Elektrik tarafından saldırganlar hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu.

2013’teki özelleştirme döneminde yüzde 80 dolayında olan Dicle Elektrik Dağıtım bölgesindeki kayıp kaçak oranı, teknolojinin de kullanıldığı kararlı mücadele ve yatırımlar sonucunda yüze 54’e kadar indirilmiş bulunuyor.

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