Gündem Marmariste sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı Ölü ve yaralılar var
MUĞLA

Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tekne dolmuş ile su sporları sürat teknesinin çarpıştığı kazada İngiliz kadın turist hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Marmariste sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı

Olay, saat 13.30 sıralarında Marmaris'in Uzunyalı mevkindeki 5 yıldızlı bir otelin önünde meydana geldi. Su sporlarına ait sürat teknesi ile Marmaris- Turunç seferi yapan Tamer Altındağ'ın kullandığı tekne dolmuşun çarpıştı.
Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürat teknesinde bulunan İngiliz kadın turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, tekne dolmuşu kullanan Tamer Altındağ ile Mırvat Jakmara (43), Lush Elin (21), Peter Jordin (40) ve Clein Svetiellu (19) ise yaralandı. Yaralılardan 2'si Marmaris Devlet Hastanesi, diğer 3'ü ise ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
Savcının incelemesinin ardından ölen turistin cansız bedeni ise Sahil Güvenlik ekibi tarafından karaya çıkartılıp, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sahil Güvenlik kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Magma yeryüzüne çıktı

Magma yeryüzüne çıktı

​İzlanda'da volkan patlaması
Yıllık kazancı 300 bin TL

Yıllık kazancı 300 bin TL

Çay bahçesine mavi yemiş dikti.
KPPS sınav iptali sonrası yeni süreç

İletişim Başkanı Altun: ​KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir.

'20 soruya doğru cevap verenler tespit edilmeli'

​Selçuk Bayraktar'ı örnek aldılar: Silah olarak da kullanılacak.

Sürücüsüz otobüsler dünyanın gözdesi olma yolunda.

​Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, YAŞ kararlarını duyurdu.

​'Sıra diğer ülkelere gelebilir'

30 yıl önce vefat eden kuzeninin mezarını ararken buldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.