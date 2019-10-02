Gündem Osmaniyede iki öğretmene paspas sapıyla saldıran öğrenci velisi gözaltına alındı
3. SAYFA OSMANİYE

Osmaniye haberleri: İki öğretmene paspas sapıyla saldıran öğrenci velisi gözaltına alındı

Osmaniye'de iki öğretmene paspas sapıyla saldıran öğrenci velisi gözaltına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, öğrenci velisi C.İ., okulda tartıştığı iki kadın öğretmeni paspas sapıyla darp etti. Polis, öğretmenlerin şikayetçi olduğu C.İ.'yi gözaltına aldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, iki kadın öğretmeni darp ettiği ileri sürülen öğrenci velisi gözaltına alındı.

İrfanlı Ortaokulu'na gelen öğrenci velileri Ç.İ. ve C.İ, anasınıfı öğretmeni Neslihan K. ve İngilizce öğretmeni Pınar K. ile konuşmaya başladı.

Bir süre sonra öğrenci velileri ve öğretmenler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, öğrenci velilerinden C.İ, paspas sapıyla iki kadın öğretmeni darp etti.

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Öğretmenler darp raporu alarak şikayetçi oldu

Hastaneye giderek darp raporu alan öğretmenler Neslihan K. ve Pınar K, şüpheli C.İ'den şikayetçi oldu.

Polis, yaptığı çalışmayla C.İ'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, Osmaniye Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mahmut Kahraman, yazılı açıklamasında, saldırıyı kınayarak öğretmenlere "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

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