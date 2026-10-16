'Balina James'in 3 korumasına operasyon: 7 milyon dolar ve cephanelik ele geçirildi
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan uluslararası kripto para dolandırıcılığı şüphelisi 'Balina James' lakaplı Richard James Schueller'in, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla Beşiktaş'ta yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin yakın korumalığını yapan 3 kişiyi daha gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda milyonlarca dolar nakit para ve cephanelik ele geçirildi.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT desteğiyle uluslararası aranan şahıslara yönelik dev bir çalışma yürüttü.
Yüksek miktarlı kripto para dolandırıcılığı suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Richard James Schueller, 14 Ekim'de Beşiktaş'ta düzenlenen nokta operasyonla gözaltına alındı.
SCHUELLER'İN YAKIN KORUMALIĞINI YAPAN 3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Operasyonun ardından incelemelerini sürdüren güvenlik güçleri, Richard James Schueller'in Türkiye'deki bağlantılarını ve koruma ağını deşifre etti. Kırmızı bültenli şüphelinin yakın korumalığını üstlendiği tespit edilen 3 kişi daha 15 Ekim'de düzenlenen takipli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
7 MİLYON DOLAR VE CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'de kullandığı 15 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Aramalarda 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin lira nakit para, 6 adet kripto soğuk cüzdanı, 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1400 adet fişek ele geçirildi.
- Ekipler ayrıca dijital delil niteliğindeki 11 bilgisayar kasası, 12 dizüstü bilgisayar, 19 harici disk, 46 USB bellek, 19 ekran kartı ve 29 cep telefonuna el koydu. Aramalarda çok sayıda lüks marka çanta, değerli saatler, mücevherat ve elektronik materyal de emniyet güçlerince muhafaza altına alındı.