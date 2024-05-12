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Sahte benzin fişiyle 90 milyonluk vurgun

İstanbul Büyükçekmece’de benzin istasyonlarında sahte akaryakıt fişi üretip, komisyon karşılığı kâr elde ederek vergi kaçıran şebeke çökertildi. Büyükçekmece ve Esenyurt’taki eş zamanlı operasyonda 3 kişi tutuklandı. 90 milyon liralık vurgun açığa çıktı.

Şahin Şen
04:00 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 04:06 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kesilmek üzere hazırlanan sahte fiş
Kesilmek üzere hazırlanan sahte fiş

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Polisi, Büyükçekmece’de benzin istasyonlarında çalışanların aralarında olduğu, sahte akaryakıt fişi üretip ve komisyon karşılığı kâr elde ederek vergi kaçıran şebekeyi, Büyükçekmece ve Esenyurt’taki eş zamanlı operasyonla çökertti. Naylon fatura operasyonda 3 kişi tutuklanırken, polis şu ana kadar 90 milyon liralık vurgunu açığa çıkardı.


EVDE ÜRETİP SATMIŞLAR

İhbar üzerine harekete geçen mali şube polisi, şüphelilerin; servis, nakliye ve şirket araçlarına yüzdelik komisyon şeklinde haksız kazanç karşılığı sahte akaryakıt fişi üretip sattıklarını belirledi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin evlerine kurduğu özel makine ve düzenekler sayesinde sahte fişleri ürettikleri, sahte fişleri alan firmaların da bunları gider kalemi gösterip vergi kaçırdığı tespit edildi. Polis ekipleri, bu usulsüz eylemlerden dolayı farklı yüzdelik oranlarda menfaat temin ederek haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Toplamda 90 milyon liralık kazanç elde edildiği belirlendi.


3 ADRESE BASKIN

Uzun süre benzin istasyonlarında çalışan şüphelilerin, bu süreçte çevre edindikleri, kesmiş oldukları naylon faturalar ve sebep oldukları vergi kaçakçılığından yüzde bir komisyon aldıkları öğrenildi. Ekipler topladıkları bilgiler sonrasında Büyükçekmece ve Esenyurt’ta 3 ayrı adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskın neticesinde, 6 adet slip basma cihazı ve bunlara bağlı bilgisayarlar, 6 bin 200 adet yaklaşık 18 milyon 500 bin lira tutarında basılmış sahte fiş ve 400 adet basılmamış slip fiş rulosu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#vurgun
#benzin istasyonu
#fiş
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