Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşinden yürek yakan paylaşım: Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan Ihlamurkuyu Mahallesi'nde 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan aranan Yunus Emre Geçti, 2 polis memurunun kendisini yakaladığı esnada bir polis memurunun silahına atılıp diğer polis memurunu başından vurup şehit etti. Katil Yunus Emre Geçti'nin sabıkası ve sosyal medya paylaşımlarıysa çok konuşuldu. Yunus Emre'nin 19 yaşında olmasına rağmen cinsel istismardan, adam yaralamaya kadar 26 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Katil Emre'nin sosyal medya platformlarında paylaştığı 'silah' içerikli gönderiler gözlerden kaçmadı. Kabarık bir sabıkası olan ve sosyal medyada dilediği gibi silah paylaşımları yapan kişinin elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezmesiyse bir soru işareti oldu. Toplumu tehlike altına atan, böyle bir varlığın yakalanması için bir polisin şehit edilmesi mi lazımdı?