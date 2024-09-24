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Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşinden yürek yakan paylaşım: Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu

Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşinden yürek yakan paylaşım: Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu

14:2324/09/2024, Salı
DHA
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Şehit Şeyda Yılmaz ise dün memleketi Sivas'ta toprağa verildi.
Şehit Şeyda Yılmaz ise dün memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

İstanbul'da şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın polis memuru eşi Semih Yılmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim. Seni ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim" dedi.

Ümraniye'de, 2 gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra polis merkezinden firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.


Aranan ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19), Ihlamurkuyu'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi, çıkan arbedede, polis memurunun silahını alıp etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) ağır yaralanırken, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis memuru Şeyda Yılmaz, tüm müdahaleye karşın kurtarılamayıp, şehit oldu.

Firar ettikten kısa süre sonra yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin sorgusu, Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Geçti, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"Bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin"

Şehit Şeyda Yılmaz ise dün memleketi Sivas'ta toprağa verildi.


Yılmaz'ın polis memuru eşi Semih Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,
"Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim"
ifadelerine yer verdi.

Şehit polis Şeyda Yılmaz üzerinden siyaset yapan CHP'li Başarır aylar önce infaz indirimi istemiş

İzmir'de konuşan CHP TBMM Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüpheli ile yaşanan arbede sırasında şehit edilen polis Şeyda Yılmaz üzerinden siyaset yaptı. Konuşmasında "Sokaklarımız Teksas gibi. Organize suçlar açısından Avrupa’da birinci sıradayız." diyen Başarır'ın aylar önce hükümetten infaz indirimi ve af talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Temmuz ayındaki 9. Yargı Paketi Adalet Komisyonu Toplantısı'nda konulan Başarır "2002’de de Türkiye, Türkiye’ydi. 2024’te de Türkiye aynı Türkiye. Hükümlü sayısı 7 kat neden arttı? Burada bir sorun var. İnsanların temel beklentisi bir infaz indirimiydi" diyor.

Yirmi altı suç kaydı olan kişinin yakalanması için bir polisin şehit edilmesi mi gerekiyordu?

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan Ihlamurkuyu Mahallesi'nde 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan aranan Yunus Emre Geçti, 2 polis memurunun kendisini yakaladığı esnada bir polis memurunun silahına atılıp diğer polis memurunu başından vurup şehit etti. Katil Yunus Emre Geçti'nin sabıkası ve sosyal medya paylaşımlarıysa çok konuşuldu. Yunus Emre'nin 19 yaşında olmasına rağmen cinsel istismardan, adam yaralamaya kadar 26 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Katil Emre'nin sosyal medya platformlarında paylaştığı 'silah' içerikli gönderiler gözlerden kaçmadı. Kabarık bir sabıkası olan ve sosyal medyada dilediği gibi silah paylaşımları yapan kişinin elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezmesiyse bir soru işareti oldu. Toplumu tehlike altına atan, böyle bir varlığın yakalanması için bir polisin şehit edilmesi mi lazımdı?


#Şeyda Yılmaz
#şehit
#polis

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