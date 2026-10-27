Sultangazi'de feci kaza: Karşı şeride geçerek iki araca çarpan tır 5 metreden aşağı uçtu
09:30, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 09:36, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Sultangazi’de kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek iki araca çarptı, ardından yaklaşık 5 metre yükselikten aşağı uçtu. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sultangazi'de kontrolden çıkan tır dehşet saçtı. Karşı şeride geçerek iki araca çarpan tır, yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçtu.
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