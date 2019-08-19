Gündem Bakan Pakdemirli İzmirdeki yangınla ilgili açıklamada bulundu
3. SAYFA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ege'deki yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu

Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangınla ilgili açıklamada bulundu

Bakan Pakdemirli ''Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Arazide tek bir yerde tek yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız. Havada 19 helikopterimiz var. 240 arazöz, 25 dozer, bin 150 personelle yangına müdahale ediyoruz. Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı. Bunların 4'ü aktif olarak bugün devam etti. İkisi Muğla ikisi İzmir'de. Bugün İzmir'de eklenen yangınlarımız da oldu, Aliağa ve Buca'da. Bu saat itibarıyla kontrol altına alamadığımız sadece buradaki (Karabağlar) yangımız var'' şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ege'deki yangınlarla ilgili açıklamada bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ege'deki yangınlarla ilgili açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçrayan yangına ilişkin "Şartlar sürekli aleyhimizde, nem, ısı, rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Arazide tek bir yerde tek yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız." dedi.

Pakdemirli, Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi'ndeki Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde yaptığı açıklamada, meteorolojik şartların kontrolü güçleştirdiği bir ortamda bulunduklarını, rüzgarın yönünün sürekli değiştiğini söyledi.

  • Efem Çukuru, Çatalca, Gödence köylerini korumak isterken bugün itibarıyla risk grubundan çıkardıkları Kuyucak, Orhanlı, Yeniköy ve Beyler'in rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle tekrar risk altına girdiğini, Kuyucak'ta kısmi tahliye yaptıklarını vurgulayan Pakdemirli, köylerin etrafını dozerlerle, iş makineleriyle çevirdiklerini, ilerleyen saatlerde risk görülmesi halinde buraların tahliye edileceğini kaydetti.

Hava araçlarının gün boyu uçmasının çok önemli olduğunu, sivil havacılık kuralları gereği helikopterlerin gün doğumu ve batımı arasında uçabildiğini dile getiren Pakdemirli, 20.08'de gün batımının olduğunu, helikopterlere 20.20'ye kadar kışlalarına dönme talimatı verdiğini anlattı.

'Karabağlar'daki yangın kontrol altına alınamadı'

"Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı." diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bunların 4'ü aktif olarak bugün devam etti. İkisi Muğla ikisi İzmir'de. Bugün İzmir'de eklenen yangınlarımız da oldu, Aliağa ve Buca'da. Bu saat itibarıyla kontrol altına alamadığımız sadece buradaki (Karabağlar) yangımız var. Bugün gece görüş dürbünleriyle sadece yönetim helikopterimizin kara ekiplerini yönlendirmek üzere bir uçuşu olacak. O uçuşta ben de refakat ediyor olacağım. nyada aslında yangınlarla mücadelede gece uçuşu yok, Kaliforniya'da denenmiş bir defa, kırıma sebebiyet verdiği için gece uçuşuna dünyada müsaade edilen bir durum yok ama biz tabi ki bir ağacımız daha yanmasın diye bu ve bunun gibi projelerin hepsini mutlaka deniyor olacağız. Bu akşam da ilk defa bir gece uçuşuyla birlikte koordinasyonu sağlamak maksatlı, yangın söndürme maksatlı değil, bir yönetim helikopteriyle gece yangını koordine ediyor olacağız."

REKLAM

'Yerleşim yerleriyle ilgili çok önemli bir sıkıntımız yok'

Bakan Pakdemirli, şu anda yerleşim yerleriyle ilgi çok önemli bir sıkıntı olmadığını vurgulayarak, "Hali hazırda gün içinde helikopterlerimizin Muğla'daki yangınların rahatlamasından dolayı takviyesiyle şu an havada 19 helikopterimiz var, yerde 240 arazöz, 25 dozer, 1150 personelle yangına müdahale ediyoruz. Henüz iyi haberi paylaşamıyoruz sizlerle. Tamamen kontrol altına alınmadan bu iyi haberi paylaşmayacağım." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin yangının ne kadar alanda etkili olduğu sorusu üzerine Pakdemirli, henüz ölçülmüş bir alan olmadığını ancak yaklaşık 500 hektarlık alanda yangının etkili olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini ve üzüntülerini ilettiğini belirtti.

  • Yangın alanının büyümemesi, tamamen çevrilmesi ve yangını önce kısmi, sonra da tamamen kontrol altına almak için çaba gösterdiklerini ifade eden Pakdemirli, "Ama şartlar sürekli aleyhimizde. Nem, ısı ve rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu değişkenliğin gösterildiği durumda da sürekli atlamalar yapılıyor. Arazide tek bir yerde tek bir yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız. O yüzden beklediğimizden biraz daha fazla sürüyor ama sabırlı olmak durumundayız." diye konuştu.

Pakdemirli, kuvvetli ve değişken bir rüzgar olduğunu vurgulayarak, "Bu şartlar sahada da devam ediyor. Gece saatlerinde biraz daha yavaşlamasını bekliyoruz. Yavaşlarsa yoğun yangının olduğu yerlere müdahalemizde biraz daha yangına yaklaşabilecek kara ekiplerimiz." dedi.

Orman yangınları hız kesmiyor: Sabotaj ihtimali de masada
GÜNDEM
Orman yangınları hız kesmiyor: Sabotaj ihtimali de masada
Fenerbahçe farklı başladı

Fenerbahçe 'farklı' başladı

Sarı lacivertliler, Gazişehir'i 5-0 yenerek haftayı lider kapattı.
Mehmetçik Marekyolundan dönmez!

Mehmetçik Marek
yolundan dönmez!

Askeri uzmanlara göre TSK'nın takviyesi engellenemez.
Kameraya yakalandı

Kameraya yakalandı

​Emre Belözoğlu sosyal medyada gündem oldu.
Haluk Hoca'yı kaybettik

Haluk Hoca'yı kaybettik

Kültür Bakan Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Daha etkin kullanılacak

Daha etkin kullanılacak

​Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı.
Gereken yapıldı

Gereken yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kayyum açıklaması.
İdlib'de Türk konvoyuna saldırı

İdlib'de Türk konvoyuna saldırı

​Milli Savunma Bakanlığı saldırıda 3 sivilin öldüğünü açıkladı.
3 ilde 129 TİM harekete geçti

3 ilde 129 TİM harekete geçti

Kıran operasyonu ile PKK'ya hedefler imha ediliyor.
Köprü trafiği kitlendi

Köprü trafiği kitlendi

​15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası.
Sözde emir yakalandı

Sözde emir yakalandı

Kırsal bölgelerde saldırılar devam ediyor.
Şehit yakınları<br>yeniden işe alındı

Şehit yakınları
yeniden işe alındı

​HDP'li Türk'ün işten çıkardığı şehit yakınları göreve döndü.
İlk kez mahkemede

İlk kez mahkemede

​Sudan'da 30 yıllık el-Beşir dönemi sona ermişti.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​TIR ile çarpışan minibüsteki 7 işçi hayatını kaybetti.
HDP'nin elinde büyükşehir kalmadı

HDP'nin elinde büyükşehir kalmadı

İçişleri Bakanlığı'nın kayyum kararının ardından dikkat çeken tablo.
Kayyum telefonu

Kayyum telefonu

Bahçeli'den Bakan Süleyman Soylu'ya tam destek.
Tatile HDP arası verdi

Tatile HDP arası verdi

​İstanbul'u sel götürdüğünde keyfini bozmayan İmamoğlu HDP için anında açıklama yayınladı.
Suriye ile bağlantılı

Suriye ile bağlantılı

Sınır ötesi harekatla koordineli adımlar atılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.