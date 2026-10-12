PKK, Irak’ın kuzeyindeki dört barınma alanını boşalttı
14:05, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 14:27, 12/10/2026, Pazartesi
AA
PKK, Metina’daki 4 alanı boşalttı
Geçtiğimiz aylarda önce Türkiye’de, ardından Suriye’de silah bırakan terör örgütü PKK/KCK, Irak’ın kuzeyindeki Metina alanının Baze bölgesinde bulunan dört barınma alanını 8 Ekim itibarıyla boşalttı. Güvenlik kaynakları, gelişmenin Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti.
Terör örgütü PKK/KCK, Irak’ın kuzeyindeki Metina alanının Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason adlı dört barınma alanını 8 Ekim 2026 itibarıyla boşalttı.
Güvenlik kaynakları, söz konusu gelişmenin “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” kapsamında, güvenlik açısından çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti.
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