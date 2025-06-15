Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
Trabzon'da yaylada sisten yolunu kaybeden 75 kişilik gruba ulaşıldı

Trabzon'da yaylada sisten yolunu kaybeden 75 kişilik gruba ulaşıldı

22:5015/06/2025, Pazar
G: 16/06/2025, Pazartesi
DHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yaylada sisten yolunu kaybeden guruba ulaşıldı
Yaylada sisten yolunu kaybeden guruba ulaşıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Yaylası'nda doğa yürüyüşü sırasında sis nedeniyle yönlerini kaybeden 75 kişilik gruba, ekiplerin yardımıyla ulaşıldı. Gruptakilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çaykara ilçesine bağlı deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Demirkapı Yaylası'na araçlarıyla çıkan 75 kişilik grup, doğa yürüyüşü esnasında yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti. Kırsal bölgede yürüdükleri arazide dönüş yolunu bulamayan gruptakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.


İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışmayla ekipler, yerleri tespit edilen gruba ulaştı. Grubun, ekip araçları eşliğinde daha sonra ilçe merkezine gitmelerine yardım edileceği belirtilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


ULAŞILAN GRUPLA DÖNÜŞE GEÇİLDİ

Trabzon Valiliği, Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Yaylası'nda doğa yürüyüşü sırasında 75 kişilik grubun, sis nedeniyle yönlerini kaybetmelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Ulaşılan gruptakilerin ekipler eşliğinde yayladan dönüşe geçildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Trabzon'un Çaykara ilçesinde yürüyüş faaliyeti sırasında yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybeden 75 kişilik yürüyüş grubuna, yürütülen başarılı arama kurtarma çalışmaları neticesinde ulaşıldı. Trabzon Çaykara İlçe ve Uzungöl Jandarma Komutanlığı, İl AFAD Müdürlüğü, UMKE personelinden oluşan ekiplerin özverili ve hızlı arama-tarama çalışmaları netice verdi, kendilerine ulaşılan vatandaşlarımızla güvenli bir şekilde dönüşe geçildi. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle birlikte görevini büyük bir fedakarlık ve titizlikle yerine getiren AFAD, UMKE, jandarma ve tüm ekiplere yürekten teşekkür ediyorum.



#Trabzon
#Yayla
#Sis
#75 kişilik grup
#Demirkapı Yaylası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milyoner sorusu: Hangi başkentin polis teşkilatı, 2022 yılı içerisinde günümüzdeki değeri yaklaşık 26 milyon dolar tutarında olan kayıp paranın şehirdeki polis karakollarına teslim edildiğini açıklamıştır?