Türk milletini idam ettiler

AK Parti İstanbul İnsan Hakları Başkanlığı, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin 62. yılında, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen törenle andı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Yıldız Konal Süslü ile partililerden oluşan bir grup, 81 il teşkilatı tarafından yapılan eş zamanlı basın açıklaması kapsamında, Anıt Mezar’da toplandı.

Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının Türkiye’nin gelişmesi için her alanda gayret sarf ettiği anlatıldı. 1960 darbesi ve sonrasındaki yargılamaları değerlendirilen açıklamada, “İdam edilenler yalnızca başbakan, bakan, milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur” tespitinde bulunuldu. Basın açıklamasının ardından Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Emirhan Uzun, Kur’an-ı Kerim okudu ve dua edildi.