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Türkiye'de ilk defa Tunceli'de görülmüştü: 10 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

Türkiye'de ilk defa Tunceli'de görülmüştü: 10 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

11:0121/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
IHA
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Aradan geçen 10 yılın ardından tür tekrar ortaya çıktı.
Aradan geçen 10 yılın ardından tür tekrar ortaya çıktı.

Türkiye'de daha önce sadece Tunceli'de görülen 'Neurergus Strauchii Munzurensis' türü semender, Pülümür ilçesinde yeniden görüntülendi.

Tunceli'de yürütülen kurbağa ve sürüngenlerin envanter çalışmaları kapsamında yeni bir semender keşfedilmişti. Russian Journal of Herpetology dergisinde yayımlanarak bilimsel olarak kabul edilen alt türe 'Neurergus Strauchii Munzurensis' adı verilmişti.

10 yıl sonra yeniden ortaya çıktı

Aradan geçen 10 yılın ardından tür tekrar ortaya çıktı. Pülümür ilçesine bağlı Kovuklu köyünde doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından yeniden kayıt altına alındı.

Yetkililer türün çekildiği bölgede ilk defa görüldüğünü belirtirken, alanda çalışma yapılacağı öğrenildi.

Türe, Munzur Nehri'nden dolayı Neurergus Strauchii Munzurensis adı verilmişti.


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