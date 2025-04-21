Hakkari'de görüntülendi: Yılan başka bir yılanı yedi

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, bir metre uzunluğundaki yılanı yerken görüntülendi.
Hakkari'nin Ceylanlı köyü yakınlarında bir yılan başka bir yılanı yerken doğasever Emin Noyan tarafından görüntülendi.
Hakkari'deki olay, dün sabah saatlerinde Hakkari merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Ceylanlı Köyü yakınlarında yaşandı. 7 kişiden oluşan arkadaş grubuyla köyün yakınındaki dağlarına doğa yürüyüşüne çıkan Emin Noyan, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanın, bir metre uzunluğundaki yılanı yerken fark etti.
Noyan, o anı görüntüleyerek, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.
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