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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

16:5912/05/2025, Pazartesi
AA
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Van'da göçmen kaçakçıları yakalandı
Van'da göçmen kaçakçıları yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 4-11 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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