Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 4-11 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.