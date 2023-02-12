Yıkılan 12 binanın dördünü o yaptı: Alpargün kaçtığı Kıbrıs'ta gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana’da 12 apartman yerle bir oldu. Bu binalar arasında bulunan Ekim, Zeray, Saimbey ve Alpargün apartmanlarının Alpargün İnşaat tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

65 KİŞİYE MEZAR OLDU

Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan 4 binadan ilk yıkılanı şirket sahibinin kendi adını verdiği 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı oldu. Apartman sakinleri tarafından 28 yıllık olduğu belirtilen 28 daireli apartmanda, 92 kişinin yaşıyordu. Apartmandan 65 kişinin cenazesi çıkarıldı ve sadece 2 kişi sağ kurtarıldı. Enkazın altında 30’a yakın kişinin cenazesi olduğu tahmin ediliyor. Yurt Mahallesi’ndeki Zeray Apartmanı da 14 kat ve 28 daireden oluşuyor. 100 kişinin yaşadığı apartmanda çok sayıda ceset ve yaralı çıktı. Yurt Mahallesi’nde bulunan Ekin Apartmanı’nın ön yüzü, balkonları çöktü, boşaltılan bina ayakta duramayacak halde olduğu için ekipler tarafından yıkıldı. İlk depremde hasar gördüğü için boşaltılan Saimbey Apartmanı ise ikinci depremde yerle bir oldu.

KAÇTIĞI KIBRIS’TA GÖZALTINA ALINDI

Suçlamaların ardından şirket sahipleri kayıplarda. Şirketin sahibi Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün’ün Kıbrıs’a kaçtığı iddia ediliyordu. Ada’ya kaçanlar için önlem alan KKTC yönetimi Alpargün’ü gözaltına aldı. Alpargün’ün 7 sene önce yerel basına verdiği röportajda “Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık” sözlerini kullandığı görülüyor. Yıkılan apartmanda yaşayan Sema Akpınar, “Eşim Halil Akpınar hayatını kaybetti. Biz altıncı katında oturuyorduk. Etrafımızdaki binalar sapa sağlam. Sorumluların hesap vermesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Enkazı gören çürük olduğunu anlar

Binada oturan ağabeyi, yeğenleri ve teyzesini kaybeden Selahattin Bucak da ilgili firmayı işaret etti. Bucak, “Bu firmanın inşa ettiği apartmanlar ya yıkıldı ya da ağır hasarlı. Binanın enkazını gören bir kişi, birazcık inşaat işinden anlıyorsa ne kadar kötü malzeme kullandıklarını anlar” dedi.

DAİRE ALACAKTI

Adana’da yıkılan binalarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 3 Cumhuriyet savcısı, 1 profesör ve laboratuvar uzmanları uzmanı da görevlendirildi. Savcılar yıkılan 12 binanın enkazında olay yeri inceleme polisi ile birlikte incelemeler yaptı. Öte yandan Hasan Alpargün’ün 990 bin Dolar, 890 bin Euro ve 500 bin TL’yi bankadan transfer etmeye çalıştığı, Lefkoşa’dan daire satın almak üzere olduğu bilgisine ulaşıldı.



