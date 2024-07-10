Akademisyenler Filistin’i konuşacak

Anneannesinin anlattığı masallarla büyüyen müzisyen Zeynep Betül Akyıldız, profesyonel bir anlatıcı olarak TRT 2'de hem çocuklara hem de büyüklere masallar anlatıyor. Akyıldız, “Masallar mesajlar ve öğütler geçmişle bağ kurma imkanı veriyor” dedi.