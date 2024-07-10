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Hayat

Akademisyenler Filistin’i konuşacak

04:00 - 10/07/2024 Wednesday
Güncelleme: 06:35 - 10/07/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Medya Platformu, Türkiye Yazarlar Birliği ve Asım’ın Nesli Sosyal Medya Platformu 20 Temmuz’da “Uluslararası Filistin Çalıştayı: Akademisyenler Konuşuyor” çalıştayı düzenleyecek. Çalıştayla, Gazze konusunda yapılacak akademik çalışmalara farklı bir açıdan bakılması ve katliamın akademik camiaya duyurulması hedefleniyor. Çalıştayın, açılış panelinde Gazzeli, Arap, Yahudi ve Türk Akademisyenler yer alacak. Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Fikir Atölyesi’nde yapılacak çalıştayın sonucu aynı gün İsrail Konsolosluğu önünde kamuoyuyla paylaşılacak. Akademisyenler sonucu cübbelerini giyerek okuyacak.



#Filistin
#Gazze
#Soykırım
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