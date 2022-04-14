Ayasofya’da ikinci sevinç: Medrese cuma günü açılıyor

Ayasofya Medresesi, ihya çalışmalarının ardından 86 yıl sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla yeniden açılıyor.

Ayasofya Medresesi, ihya çalışmalarının ardından 86 yıl sonra yeniden açılıyor. Caminin bitişiğinde bulunan ve 1936’da yıkılan medrese, o dönemki mimari ve malzeme kullanımı ile aslına uygun olarak yeniden yapıldı. Cuma günü kapılarını açacak Ayasofya Medresesi, resmi açılıştan önce kapılarını ilk defa Yeni Şafak’a açtı.

Ayasofya Medresesi’nde Şeyh Ebül Vefa, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Hızır Çelebi gibi dönemin alimleri, akademik dersler verirdi.

7 UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İstanbul Belediyesi tarafından en son ‘Kimsesizler Yurdu’ olarak kullanılan yapı, 1936 yılında Ayasofya Camii müzeye dönüştürülürken yıkıldı. 1987 yılında Kültür Bakanlığınca medresenin temel kazı ve araştırmaları yapıldı. Mevcut kalıntılar ve tarihi belgelerden yola çıkılarak 2014 yılındaki girişimler ile rekonstrüksiyon projesi hazırlandı. 2017’de medresenin rekonstrüksiyonuna başlandı. İslam aleminin önemli simgelerinden olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin arkasında bulunan Fatih Sultan Mehmet döneminde Ali Kuşçu’nun Baş Müderris olarak görev aldığı medrese, tarihi dokusu bozulmadan aslına sadık bir şekilde yeniden hizmete açılıyor. İki katlı inşa edilen medresede 34 oda, 7 uygulama ve araştırma merkezi faaliyet gösterecek. İslam Araştırmaları Merkezi, İslam Yazma Eserler Uygulamalı Araştırma Merkezi, dünyada ilk defa Evliya Çelebi Araştırma Merkezi, Vakıf Araştırmaları Merkezi, Görsel İletişim ve Tasarım Uygulama Araştırma Merkezi olacak. Medrese, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile lisansüstü programlara ev sahipliği yapacak.

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AYASOFYA'YI ANLATAN KÜTÜPHANE OLACAK

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı yapılan çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Ayasofya Araştırmaları Merkezi kurarak yola çıktık. Bu merkez aşağı yukarı 30 birimden oluşuyor. İçinde iki tane sempozyum düzenlenecek salon ve Ayasofya kültür tarihiyle ilgili kütüphane olacak. Cuma günü Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle açacağımız sergimiz var. Daha sonra da İslam Sanatları Merkezi ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ortaklığıyla açılacak olan İslam Türk Sanatları sergilerimiz olacak. Bu sergilerde; minyatür, çini, seramik olacak. Ayrıca eğitimlerimizin bir kısmını orada gerçekleştireceğiz. Bazı öğrencilerimiz yüksek lisans derslerini orada yapacak. 27-29 Mayıs tarihleri arasında da 2. Ayasofya Uluslararası Sempozyumu düzenleyeceğiz. Ayasofya’nın ibadete açılmasının verdiği sevincin ardından, Ayasofya Medresesi’nin ihya edilmesi ve bunun Fatih Sultan Üniversitesi’ne verilmesinden dolayı çok mutluyuz. Bu medresenin yeniden anlamını kazanacağını umuyorum.”

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GÜNDEM Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti

FOTOĞRAF 12 Ayasofya Camisi'nde cemaat, bir duvardaki taşın yerinden çıktığını görünce duruma müdahale etti. Kırık taşın arkasında bir poşetin içerisinde 5 parça Runik yazı ve çizimlerin yer aldığı kağıtlar bulundu. Polisler, Ayasofya Camisi'nin içerisinde yaptığı incelemede duvarın altı kısmında yaklaşık 30 santimetre genişliğinde ve 10 santimetre uzunluğundaki bir taşın yerinden çıkarılarak gizemli parşömenlerin arkasına gizlendiğini ortaya çıkardı. 5 parça halinde rulo haline getirilmiş kağıtlar ve ilginç resimlerin yer aldığı parşömenler polis tarafından muhafaza altına alındı. Soruşturma başlatan savcılık, çıkan parçaların tarihi eser olup olmadığını belirlenmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden inceleme istedi. Bulunan yazılarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Ayasofya'da kırılan taşın arkasından esrarengiz notlar çıktı Ayasofya Camii'nde bir mermer bloktaki taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat, yetkililere haber verdi. Orada bulunan poşet açıldığında içerisinde bulunan parşömenin üzerinde Runik alfabesi olduğu değerlendirilen yazılar ve çizimler görüldü. Devreye giren savcılık, çıkan parçaların tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden inceleme istedi. BiP'te paylaş

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